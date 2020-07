Pub di Londra affollati nel giorno della riapertura post coronavirus: quasi nessuno indossa la mascherina (Di domenica 5 luglio 2020) Bar presi d’assalto nel primo giorno di riapertura dopo la chiusura forzata dovuta al coronavirus. Anche la Gran Bretagna sta cercando di ritornare alla vita prima della pandemia, ma le immagini che arrivano da Londra potrebbero far preoccupare. Nei quartieri della movida, come Soho, le persone non sembrano preoccupate di rispettare le norme per evitare il contagio: quasi nessuno, infatti, indossa una mascherina né mantiene un’adeguata distanza sociale. Nelle immagini l’affollamento prima della serata, quando poi le strade si sono riempite di londinesi tanto che in alcuni quartieri è dovuta intervenire la polizia. L'articolo Pub di Londra affollati nel giorno della riapertura post coronavirus: quasi nessuno indossa la mascherina proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

