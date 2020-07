Premier League 2019/2020: il Liverpool supera l’Aston Villa nel finale (Di domenica 5 luglio 2020) Il Liverpool di Jurgen Klopp ha sconfitto l’Aston Villa per 2-0, nel match valido per la trentatreesima giornata della Premier League 2019/2020. Il club campione d’Inghilterra ha riscattato la dura sconfitta contro il Manchester City del turno precedente, grazie ad una prestazione di livello e concreta, coronata dalle reti di Sadio Manè e Curtis Jones. La realizzazione del talento senegalese è stata propiziata da un assist illuminante di Naby Keità, al 71′, che ha tagliato tutta l’area di rigore con un filtrante letale e ha concesso a Manè un tap-in semplice. Il gol che ha definitivamente messo al tappeto gli ospiti è invece arrivata grazie ad un’invenzione di Mohamed Salah al 90′, che ha permesso a Jones di mettere a segno il 2-0. Il Liverpool conferma la leadership sul campionato inglese, mettendo nei guai un ... Leggi su sportface

