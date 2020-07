Polpettone ripieno al forno in crosta di pancetta: la ricetta (Di domenica 5 luglio 2020) Il Polpettone ripieno al forno è un ottimo secondo piatto. E’ apprezzato da grandi e piccini. Ecco una ricetta, facile e gustosa, del Polpettone ripieno al forno in crosta di pancetta Il Polpettone ripieno al forno è un secondo piatto apprezzato da tutti. Succulento rotolo di carne macinata che può essere cucinato in molti modi. Ottimo per qualsiasi tipo di pasto: può essere servito come secondo piatto o come piatto unico. La cottura al forno rende il Polpettone molto leggero e digeribile. Andiamo a vedere insieme una ricetta semplice per il Polpettone ripieno in crosta di pancetta al forno Ingredienti: 500 gr carne macinata mista ( ideale sarebbe manzo, vitella e maiale) 4 fettine pane bianco 2 cucchiai senape 1 uovo parmigiano grattugiato q.b. sale, pepe q.b. olio evo q.b. 1 tazza di latte temperatura ambiente 150 gr ... Leggi su bloglive

Non bisogna essere a tutti i costi dei fanatici del grano saraceno per apprezzare questo polpettone goloso, con il quale preparare dei fantastici hamburger senza carne Esistono diverse teorie su come ...

