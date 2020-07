Poesia, la risposta intelligente alla quarantena è un’opera collettiva (Di domenica 5 luglio 2020) Nessuno abbia sintomi, vi chiedo/ non tossite né si alzi la febbre/ rimanete al vostro posto./ Non crediate nella malasorte/ ché l’amore, da queste parti aiuta./ Nessuna retorica, non c’è confine/ per quanto possiate dubitare/ voglio pregarvi salvi/ questo non lo potete impedire. Questo breve componimento di Nicola Bultrini fa parte de Dal sottovuoto. Poesie assetate d’aria, un volume collettivo curato da Matteo Bianchi (ed edito da Samuele Editore) che raccoglie le liriche di quaranta grandi poeti italiani che hanno risposto alla quarantena in versi. Come scrive lo stesso curatore: “L’isolamento imposto dalla pandemia ci ha forzato a limitare la nostra autonomia, mettendone in discussione il concetto stesso. Essere privati delle piccole libertà quotidiane in una società che consideriamo tanto emancipata ha messo in crisi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nessuno abbia sintomi, vi chiedo/ non tossite né si alzi la febbre/ rimanete al vostro posto./ Non crediate nella malasorte/ ché l’amore, da queste parti aiuta./ Nessuna retorica, non c’è confine/ per ...

