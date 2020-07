Playoff Serie C 2019/2020: la Triestina stende 1-0 il Sudtirol, decide Brivio nel finale (Di domenica 5 luglio 2020) La Triestina, nel match valevole per il secondo turno dei Playoff di Serie C 2019/2020, supera 1-0 il Sudtirol allo stadio Comunale di Bressanone grazie ad un gol di Brivio all’80’ e si garantisce un posto nella fase nazionale, che inizierà la prossima settimana. Il primo tempo è molto vivace con una buona partenza degli ospiti, che dominano i primi quindici minuti, ma dal 16′ sale in cattedra la formazione di casa, protagonista di tre occasioni pericolose con Tait, Romero e Polak. La migliore chance, però, la crea la formazione di Gautieri, con la traversa colpita da Procaccio allo scadere. Nella ripresa il tecnico della Triestina sfodera tutte le sue carte offensive, su tutte il veterano Pablo Granoche, ma non i suoi uomini non riescono a sfondare e rischiano addirittura di capitolare sotto i colpi del Sudtirol. L’insistenza dei friulani ... Leggi su sportface

