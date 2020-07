Playoff Serie C 2019/2020: il Padova supera di misura la Feralpisalò (Di domenica 5 luglio 2020) Il secondo turno dei Playoff della Serie C 2019/2020 ha offerto il testa a testa fra Padova e Feralpisalò, equilibrato per l’intera durata dei due tempi regolamentari, seppur vinto di misura dalla compagine prima citata per 1-0. La rete meravigliosa dell’ottimo Ronaldo, al 66′, ha concesso alla compagine veneta un successo importantissimo: prodezza individuale e gioia collettiva. La Feralpisalò non ha espresso un calcio di qualità infima, ma non ha mai creato concrete occasioni per far male all’estremo difensore avversario, quasi esente da interventi degni di nota. Successo per 1-0 del Padova, sotto il segno di Ronaldo…questa volta non Cristiano, ma Pompeu Da Silva. Leggi su sportface

