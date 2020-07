Playoff Serie C 2019/2020: il Catanzaro si sveglia tardi, l’1-1 sorride al Potenza (Di domenica 5 luglio 2020) Il Potenza, nella gara valevole per il secondo turno dei Playoff di Serie C 2019/2020, pareggia 1-1 con il Catanzaro, alla rete di Murano al 21′ risponde Tulli al 95′. I calabresi si svegliano troppo tardi e i lucani volano verso la fase nazionale degli spareggi, che potrebbero significare promozione in Serie B. Gli ospiti mostrano sin da subito il giusto approccio alla partita, costruendo delle buone trame offensive, ma i padroni di casa sono più cinici e al 21′ passano in vantaggio grazie ad un gran gol di Murano che, dai venticinque metri, colpisce al volo e beffa Bleve. Nella ripresa il Catanzaro fa di tutto per raggiungere il pareggio, ma il Potenza si difende in maniera ordinata e respinge al mittente ogni tipo di attacco. I tentativi nel finale da parte dei calabresi fruttano il gol del pareggio di Tulli, autore di una bellissima conclusione dalla ... Leggi su sportface

