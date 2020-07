“Più che il Palazzo mi preoccupa la situazione economica e sociale: la via maestra è il voto” afferma Salvini (Di domenica 5 luglio 2020) “Siamo nelle mani del buon Dio e degli italiani, io sono preoccupato più che per le manovre di Palazzo per la situazione economica e sociale. Cassa integrazione, posti di lavoro a rischio, l’allarme di Confindustria e Confcommercio. Mi preoccupa un governo litigioso e confuso, mi preoccupa la scuola, avere un ministro come l’Azzolina è un problema. Spero che gli italiani possano tornare a scegliere il prima possibile”, e dunque, “La via maestra è il voto. Lo prometto, facciamo di tutto per mandarli a casa il prima possibile”. E’ quanto affermato oggi da Matteo Salvini in visitando un gazebo della Lega, a Milano. Salvini: “Intesa FI e maggioranza? Noi siamo uniti” Poi, riguardo ai crescenti rumors secondo cui potrebbe nascere un’inedita intesa – rispetto alla legge elettorale – fra ... Leggi su italiasera

