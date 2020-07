Pierluigi Diaco all’attacco: pronto a passare alle vie legali (Di domenica 5 luglio 2020) Pierluigi Diaco all’attacco su Twitter: minaccia vie legali. Il motivo. Il conduttore versione Dott. Jekyll e Mr. Hide Pierluigi Diaco scatenato. Il conduttore di “Io e Te”, contenitore pomeridiano di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì alle 14, minaccia di adire le vie legali. Il motivo? Una storia vecchia di nove anni; il giornalista, nel 2010, fu incolpato di aver lanciato una sedia nei confronti della partner lavorativa di allora, Georgia Luzi, durante UnoMattina Estate. La Luzi, su Instagram, era tornata solo velatamente sull’argomento, raccontando le vessazioni subìte nel corso della sua carriera e facendo riferimento al fattaccio senza andare oltre e, quindi, “fare nomi e cognomi”. Il messaggio avrebbe scatenato l’ira di Diaco prontissimo a rispondere su Twitter, per le rime. Sul noto social network ... Leggi su bloglive

stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - aleiwer : pierluigi diaco - zazoomblog : Pierluigi Diaco furioso risponde a Georgia Luzi: “Schifoso linciaggio mediatico” - #Pierluigi #Diaco #furioso… - m_montagna2 : RT @stanzaselvaggia: Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - infoitcultura : Pierluigi Diaco: guai per la “troppa passione” sul lavoro, chiede consiglio a Insinna -

Ultime Notizie dalla rete : Pierluigi Diaco

Quindi niente più Io e Te per Pierluigi Diaco, Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli. Pierluigi Diaco dopo Io e Te: condurrà un programma in seconda serata su Rai2? Sempre Blogo afferma che per ...Da qualche giorno si parla molto di alcune delle dichiarazioni fatte via social da Georgia Luzi. La conduttrice non ha mai parlato in modo diretto della persona alla quale stava lanciando le accuse ma ...