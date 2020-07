Pescara: incidente nella Risorgiva di Roccamorice, morto speleologo (Di domenica 5 luglio 2020) Il Soccorso Alpino e Speleologico ha recuperato il corpo del terzo speleologo coinvolto nell’incidente avvenuto ieri Risorgiva di Roccamorice, in provincia di Pescara. I vigili del fuoco hanno drenato l’acqua presente nella cavità, consentendo così l’estrazione del corpo di un 42enne originario di Arielli (Chieti). In salvo gli altri due componenti della spedizione.Le operazioni di recupero sono iniziate alle 16 di sabato, ma si sono concluse solo in queste ore. Il corpo dello speleologo è stato trasferito attraverso un sentiero impervio fino alla strada più vicina, dove è stato messo a disposizione delle autorità.“Abruzzo, Roccamorice: è stato recuperato senza vita il terzo speleologo coinvolto ieri in un incidente - fa sapere via Twitter il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Il Soccorso Alpino e ... Leggi su blogo

CCISS_Ministero : A25 Torano-Pescara fine code causa incidente tra Svincolo Pescina (Km 38,8) e A25 Svincolo Cocullo (Km 50,9) in d… - TrafficoA : Pescina-Cocullo - Coda A25 Torano-Pescara Coda tra Pescina e Cocullo per incidente - CCISS_Ministero : A25 Torano-Pescara code causa incidente tra Svincolo Pescina (Km 38,8) e A25 Svincolo Cocullo (Km 50,9) in direzi… - Duck170 : RT @Cyclingtimenews: ?? Incidente stradale per l'under 23 Nicolas #Chiola: ricoverato all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. Il cicl… - Cyclingtimenews : ?? Incidente stradale per l'under 23 Nicolas #Chiola: ricoverato all'ospedale di Pescara in prognosi riservata. Il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara incidente Incidente stradale: scontro tra auto e moto, tre feriti a Pescara Rete8 Trovato morto lo speleologo disperso nella grotta invasa dalla piena

È stato trovato morto il terzo speleologo rimasto bloccato nella grotta di Risorgiva a Roccamorice, nel Pescarese, invasa dalla piena, insieme a due compagni. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha estr ...

Speleologi dispersi in una grotta in Abruzzo: morto il terzo, salvi gli altri due

È stato trovato morto il terzo speleologo coinvolto ieri nell’incidente nella grotta di Risorgiva a Roccamorice, alle pendici della Maiella, nel Pescarese. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha estratt ...

È stato trovato morto il terzo speleologo rimasto bloccato nella grotta di Risorgiva a Roccamorice, nel Pescarese, invasa dalla piena, insieme a due compagni. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha estr ...È stato trovato morto il terzo speleologo coinvolto ieri nell’incidente nella grotta di Risorgiva a Roccamorice, alle pendici della Maiella, nel Pescarese. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha estratt ...