Pensione anticipata per invalidi, lavoro durante la finestra e decurtazioni (Di domenica 5 luglio 2020) Per i lavoratori invalidi vi è la possibilità di accedere alla Pensione di vecchiaia anticipata la compimento dei 56 o dei 61 anni con una finestra di attesa di 12 mesi per la decorrenza della Pensione. Una lettrice chiede chiarimenti al riguardo scrivendo: Buonasera, mi rivolgo a Voi con un paio di domande, se chiedo Pensione anticipata a 56 anni in quanto ho invalidità all”85% posso continuare a lavorare fino alla fine dei 12 mesi finestra Inps per erogazione assegno? Percepiro’ Pensione piena oppure ci saranno decurtazioni per l’ anticipo? Vi ringrazio anticipatamente. Pensione anticipata per invalidi Per gli invalidi con percentuale pari o superiore all’80% è prevista la Pensione di vecchiaia anticipata che permette l’accesso a chi, in possesso dei requisiti sanitari ... Leggi su notizieora

