Pd, Orlando vede il sondaggio e frigna? Robe che solo a sinistra: Gori, Calenda e Orfini lo massacrano, rissa totale (Di domenica 5 luglio 2020) Un sondaggio fa sbroccare Andrea Orlando. Si tratta di una rivelazione di Bidimedia che mette il Pd a 5 punti di distanza dalla Lega. E come detto l'ex ministro della Giustizia gradisce il giusto. E così, su Twitter, passa all'attacco: "Questo è un sondaggio di oggi - ha cinguettato Orlando -. Da questi numeri emerge in modo evidente che senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega. Ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali". Un chiaro riferimento alla richiesta di una cambio di leadership avanzata da Giorgio Gori. Per inciso, il sondaggio Bidimedia registra le intenzioni di voto al 4 luglio e dà la Lega al 26,6%, in calo dello 0,6 per cento. Dunque il Pd, al 21,4% e in ascesa di 0,6 punti percentuali; terza piazza per il M5s al 15% e in calo dello 0,3 per ... Leggi su liberoquotidiano

Un sondaggio fa sbroccare Andrea Orlando. Si tratta di una rivelazione di Bidimedia che mette il Pd a 5 punti di distanza dalla Lega. E come detto l'ex ministro della Giustizia gradisce il giusto. E c ...

