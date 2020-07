Pd, botta e risposta su twitter. Orlando: “Senza scissioni saremmo come la Lega”. Gori: “Pensa al Psi nel ’21”. Calenda: “Scissi da vostri valori” (Di domenica 5 luglio 2020) Nel Pd ferve il dibattito interno. Pure su twitter dove un post di Andrea Orlando diventa un vero e proprio thread con esponenti delle varie anime dem – o ex dem – che rispostono al vicesegretario. Il contenuto del tweet di Orlando? Un post in cui cita un sondaggio di Bidimedia, che vede il Pd al 21,4% dopo la Lega al 26,6 e prima del M5s al 15. “Questo è un sondaggio di oggi. Da questi numeri emerge in modo evidente che senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega. Ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali”, scrive il vice di Nicola Zingaretti. A vedere il sondaggio, tra l’altro, il Pd sarebbe pure sopra la Lega, visto che insieme Italia viva di Matteo Renzi (3,5%), Azione di Carlo Calenda (2,6%) e Leu (2,6%) sono dati all’8,7%. Questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

