Paura a Ostia: 4 colpi di pistola rompono il silenzio della notte, vigilante accerchiato e derubato (Di domenica 5 luglio 2020) Paura questa notte a Ostia, dove intorno alle 23:00 si sono chiaramente uditi rimbombare 4 colpi di arma da fuoco in rapida successione in via Domenico Baffico. Gli spari provenivano da un garage all’aperto, dove 4 persone hanno affrontato il guardiano con una pistola, poi rivelatasi a salve. I malviventi, che avevano accerchiato l’uomo, gli hanno poi portato via il cellulare. La ricostruzione dei fatti I quattro individui si sono introdotti in un garage condominiale di via Domenico Baffico, non si sa se per poi proseguire verso gli appartamenti e svaligiarli, ma lì si sono imbattuti nel guardiano. La reazione è stata immediata: i criminali hanno sparato 4 colpi, che sono stati sentiti dai condomini, i quali hanno immediatamente chiamato la polizia. Nel frattempo, i quattro hanno accerchiato il custode del garage e gli hanno sottratto il cellulare, per poi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Paura a Ostia: 4 colpi di pistola rompono il silenzio della notte, vigilante accerchiato e derubato - Italia_mia_cara : RT @Italia_mia_cara: ????LO SKATE-BOARD DROME DI OSTIA, ??....I MONOPATTINI DA CORSA E ???LE MAXI-BUCHE SUL G.R.A..... ??ROMA SARA' UN BEL… - Italia_mia_cara : ????LO SKATE-BOARD DROME DI OSTIA, ??....I MONOPATTINI DA CORSA E ???LE MAXI-BUCHE SUL G.R.A..... ??ROMA SARA' UN… - Flik85141015 : CARO #PAPA #FRANCESCO @pontifex FAI CHE SIA OBBLIGO (E I FEDELI VEDANO BENE IN #TV E IN #CHIESA ) CHE “subito PRIMA… - mixc7 : RT @SilvanaDenicolo: ...Mondi Sottili riempiono il #Chiostro del #MunicipioX... 'I Tratti dell'Anima' inaugura la stagione post-#COVID19 al… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Ostia Ostia, tentano rapina in un condominio: spari e paura, i ladri riescono a fuggire Il Messaggero Paura a Ostia: 4 colpi di pistola rompono il silenzio della notte, vigilante accerchiato e derubato

Paura questa notte a Ostia, dove intorno alle 23:00 si sono chiaramente uditi rimbombare 4 colpi di arma da fuoco in rapida successione in via Domenico Baffico. Gli spari provenivano da un garage all’ ...

Ostia, tentano rapina in un condominio: spari e paura, i ladri riescono a fuggire

Momenti di paura ieri sera in via Baffico ad Ostia, dove si è verificata una rapina e due individui hanno sparato quattro colpi di pistola in rapida successione. Le esplosioni sono state sentite in mo ...

Paura questa notte a Ostia, dove intorno alle 23:00 si sono chiaramente uditi rimbombare 4 colpi di arma da fuoco in rapida successione in via Domenico Baffico. Gli spari provenivano da un garage all’ ...Momenti di paura ieri sera in via Baffico ad Ostia, dove si è verificata una rapina e due individui hanno sparato quattro colpi di pistola in rapida successione. Le esplosioni sono state sentite in mo ...