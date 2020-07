Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV (Di domenica 5 luglio 2020) guida TV: la Diretta delle Partite di oggi di Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco la guida alle Partite di oggi, stasera e domani: Serie A, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dalla ricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 Partite di Serie A TIM a giornata. 9.99€/mese), senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di Eleven Sports, Eurosport e Sportitalia. VUOI RICEVERE LE NEWS DELLA TUA SQUADRA DEL CUORE Iscriviti alla nostra newsletter In questa guida tv potete ... Leggi su calcionews24

liwsemue : La Juve invece di preparare partite importanti di Champions (E dover affrontare il possibile contraccolpo di un'eli… - RedGiorgio81 : @pisto_gol @SkySport La sua esperienza personale la conosco e ha ragione ovviamente. Vediamo cosa accadrà da agosto… - TotoeCalcio : Dopo sette partite. #Quiniela n.48. Il gruppo TOTOeCALCIO è in corsa per #IL13. Speriamo di andare a premio. Oggi a… - letydark855846 : RT @il_farmacista: Oggi è il giorno di quella che, per me, è la partita delle partite: #ItaliaBrasile a #Spagna82 Ricordo quasi tutto, anch… - Gazzetta_it : Le partite di oggi: Serie A, Premier e Liga - 5 luglio 2020 -