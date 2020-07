Partite ed eventi sportivi oggi in tv, domenica 5 luglio 2020: orari, palinsesto e come vederli (Di domenica 5 luglio 2020) domenica 5 luglio 12.15 – Eurosport: Auto, Porsche Super Cup da Spielberg13.00 – SkyFootball: Calcio, Premier League. Burnley-Sheffield13.55 – SkyArena: Auto, Ferrari Challenge. Trofeo Pirelli, Gara 2 Imola14.00 – DAZN: Calcio, Liga. Athletic Bilbao-Real Madrid15.10 – SkyF1 e SkySportUno: F.1, Austria. Gara15.15 – SkyFootball: Calcio, Premier League. Newcastle-West Ham16.15 – SkyArena: Auto, Ferrari Challenge. Coppa Shell, Gara 2 Imola17.00 – DAZN: Calcio, Liga. Espanyol-Leganes17.15 – DAZN: Calcio, Serie A. Inter-Bologna17.30 – SkyFootball: Calcio, Premier League. Liverpool-Aston Villa19.30 – SkySerieA: Calcio, Serie A. Cagliari-Atalanta19.30 – SkyCalcio: Calcio, Serie A. Brescia-Verona19.30 – SkyCalcio: Calcio, Serie A. Udinese-Genoa19.30 – SkyCalcio: Calcio, Serie A. Parma-Fiorentina19.30 – ... Leggi su sportface

sportface2016 : CHE DOMENICA! Il programma, gli orari e il palinsesto tv di tutti gli eventi sportivi di domenica #5luglio - PeppePoppi : @domthewizard Poi piangono se la gente inizia a piratare le partite o gli altri eventi sportivi. - p_dellavalle : RT @FCLugano1908: ?? Le decisioni odierne del Cantone NON riguardano gli eventi sportivi. ?? Ringraziamo i tifosi che hanno presentato il… - FCLugano1908 : ?? Le decisioni odierne del Cantone NON riguardano gli eventi sportivi. ?? Ringraziamo i tifosi che hanno presenta… - LivioMetton : @ardovig sarai contento che da domani potrai leggere a sbafo i quotidiani al bar, dilettarti con interminabili part… -

Ultime Notizie dalla rete : Partite eventi

Sportface.it

Il 6 luglio 2020 prenderà il via a Roma Caleidoscopio, il cinema all’aperto di Villa Borghese che accoglierà tutte le sere film ed ospiti del settore Tra gli eventi che animeranno la città di Roma dur ...Il virus che colpisce la fidanzata del figlio, l’ironia per Ivanka che invita alla cautela, gli sfottò per l’abito di Melania: segnali che danneggiano la credibilità dei messaggi di Trump nel 4 Luglio ...