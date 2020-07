Parma – Fiorentina – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali (Di domenica 5 luglio 2020) Parma – Fiorentina scenderanno in campo tra un’ora circa per la 30a giornata di Serie A. I ducali e i viola sono reduci da due sconfitte consecutive e vogliono in questa gara invertire la rotta. Parma – Fiorentina: Ultime dai campi D’Aversa rischia di non poter puntare nuovamente sull’attaccante Cornelius, che non è al meglio e potrebbe lasciare spazio a Caprari. A centrocampo, out Hernani per squalifica. In difesa ballottaggio per il ruolo di terzino destro fra Darmian e Laurini, con il primo in leggero vantaggio. A sinistra agirà Gagliolo e in mezzo la coppia composta da Iacoponi e Bruno Alves. In porta giocherà Sepe. Iachini sembra orientato a giocare col 3-5-2 più che col 4-3-3. In questo caso Cutrone e Ribery farebbero coppia in attacco, con Chiesa largo a destra. A sinistra il tecnico viola dovrà decidere tra Dalbert ... Leggi su giornal

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - acffiorentina : Vintage Viola?? ?? Parma ? 1999 ? Batistuta ! #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina - NiccoPasta : #ParmaFiorentina, le formazioni: #PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic;… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Parma-Fiorentina, #SerieA 2019/2020 #ParmaFiorentina -