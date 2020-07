Parma-Fiorentina, le probabili formazioni del match (Di domenica 5 luglio 2020) Allo stadio “Tardini”, Parma-Fiorentina si sfidano nel match valido per la 30^ giornata di Serie A: le probabili formazioni della partita Al “Tardini” la scena è riservata a Parma-Fiorentina, match valido per il 30° turno di Serie A. Un partita da non sottovalutare tra due squadre che vivono momenti differenti. I ducali, stabilmente al centro della classifica, hanno otto punti in più della Viola, che ancora deve fare i conti con una sicura salvezza. Gli animi tra gli ospiti sono caldi, soprattutto dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Una situazione che non piace alla società e ai tifosi, che per le risorse a disposizione vorrebbero di meglio. D’Aversa si coccola Kulusevski e opta per qualche rotazione, mantenendo stabile la pianta della squadra. Il fischio di inizio è atteso ... Leggi su zon

