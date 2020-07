Palmanova Live e Cinema. Estate 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Saranno trenta gli eventi che accompagneranno l’Estate palmarina. È stato presentato oggi Palmanova Live&Cinema, il calendario delle manifestazioni estive previste dal 7 luglio al 20 settembre 2020. Oltre al Cinema all’aperto, che quest’anno vedrà aumentare gli appuntamenti dai sei tradizionali a otto, ci saranno i sette grandi concerti in Piazza (realizzati in collaborazione con Azalea), eventi musicali e teatrali, manifestazioni a carattere storico rievocativo ma anche, novità di quest’anno, Il giovedì dei libri, con i suoi tre appuntamenti di luglio, e PF4M Palmanova Fridays For Music. Il Sindaco Francesco Martines: “Quest’anno, più che mai, siamo riusciti ad organizzare una ricca Estate di appuntamenti a Palmanova. Nonostante le limitazioni ... Leggi su udine20

