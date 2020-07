pagoPA, raffica di segnalazioni per disservizi e costi alle stelle (Di domenica 5 luglio 2020) raffica di segnalazioni dei consumatori contro i pagamenti con sistema “pagoPA”, diventato obbligatorio dallo scorso 1 luglio per i versamenti in favore della P.A. Un sistema complesso e macchinoso che sta creando problemi soprattutto a quegli utenti che hanno meno dimestichezza col web, e non solo si ritrovano ora catapultati in una realtà del tutto nuova senza le dovute informazioni, ma sono anche costretti a pagare commissioni a società private per saldare i propri conti con la P.A. Lo denuncia oggi Consumerismo no profit, associazione dei consumatori specializzata in tecnologia. Come noto a partire dall’1 luglio 2020 tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni, aziende a partecipazione pubblica, scuole, università, ASL, INPS, Agenzia delle Entrate, ACI, ecc…) devono essere effettuati attraverso il ... Leggi su ildenaro

