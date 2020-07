Ocean Viking, tamponi a bordo per i 180 migranti. La sinistra (da Ruotolo a Civati): “Governo non giochi su pelle dei più fragili” (Di domenica 5 luglio 2020) Mentre sulla Ocean Viking le autorità italiane stanno effettuando i tamponi per il coronavirus ai 180 migranti presenti sulla nave, una serie di esponenti politici della maggioranza si scaglia contro il governo. Tweet, commenti, per chiedere all’esecutivo di fare sbarcare le persone presenti a bordo della nave. Per domani, infatti, è previsto solo il trasbordo dei migranti sulla nave-quarantena Moby Zaza. “Non abbiamo ricevuto alcuna istruzione. Senza conferme, non possiamo dare soluzioni ai sopravvissuti. L’incertezza prosegue e questo significa che le tensioni permangono”, fa sapere la ong Mediterraneé. Al governo italiano: non possiamo essere corresponsabili delle sofferenze dei 180 naufraghi che sono a bordo di#OceanViking, @SOSMedItalia È vero, la ricollocazione dei migranti riguarda l’Europa. Ma non si può giocare ... Leggi su ilfattoquotidiano

