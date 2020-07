Nuovi focolai di Coronavirus, il caso Emilia-Romagna dove i contagi raddoppiano ogni 6 giorni: «Crescita preoccupante» (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaLa mappa della diffusione dell’epidemia in Italia è in continua evoluzione, ma la cosiddetta “Crescita esponenziale”, espressione in voga nei mesi di marzo e aprile, sembrava essere un lontano ricordo. Sembrava, perché a Bologna e in Emilia-Romagna il Coronavirus è tornato a diffondersi a una velocità preoccupante. A livello provinciale, su tutto il territorio nazionale, stanno comparendo dei Nuovi focolai: si accendono in vari punti del Paese, con maggior frequenza nelle regioni confinanti con la Lombardia. C’è una cautela particolare per il focolaio della Bartolini di Bologna: si tratta di un’azienda che si occupa di trasporto di beni e consegna di pacchi, i cui dipendenti entrano in contatto con centinaia di persone ogni giorno. All’interno del magazzino, il 27 ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Coronavirus ancora trend in aumento dei contagi, timori su nuovi focolai Da Veneto e Toscana ordinanze su cluster… - HuffPostItalia : Nuovi focolai di Covid tra macelli e salumifici: 68 positivi nel mantovano - Corriere : Nuovi contagi: ecco la mappa dei focolai di coronavirus in Italia - zazoomblog : La famiglia romena a Roma i salumifici nel Mantovano: preoccupano i nuovi focolai - #famiglia #romena #salumifici - IlConte50919IT : RT @LaNotiziaTweet: Tornano a crescere i #contagi. Sotto osservazione i nuovi #focolai. Oltre alla Lombardia e al Veneto trend in aumento i… -