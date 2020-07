“Nulla è perduto” a Illegio, antidoto al nulla e scrigno di comunità (Di domenica 5 luglio 2020) “’nulla è perduto’, è il titolo della grande rassegna d’arte che come per miracolo si rinnova anche nel 2020, dopo il ‘lockdown’, ed è d’auspicio per la nostra comunità, in particolare per la gente di montagna: rappresenta infatti un invito a perseguire quel cammino della ripartenza sostenuto dalla Regione fin dall’apertura dalle restrizioni, resesi necessarie per contrastare la pandemia, ma anche a combattere il nihilismo, che è invece sinonimo del rischio di un atteggiamento d’indifferenza verso la situazione in atto e nei confronti di scelte innovative e di sviluppo, le quali sono invece spesso figlie proprio dei momenti di crisi. La mostra di Illegio, si rivela dunque come una sorta di antidoto al nulla, che rischia di scaturire dopo la chiusura della pandemia, e costituisce uno ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : “Nulla perduto”