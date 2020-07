Novità dell’estate con WhatsApp per iPhone, Huawei e Samsung: conosciamo la funzione “Stanza” (Di domenica 5 luglio 2020) Da qualche settimana è presente su WhatsApp la funzione Stanza su iPhone, Samsung e Huawei. Ossia la possibilità di effettuare videochiamate con un numero massimo di 50 partecipanti. Sappiamo come, con il lockdown, siano aumentate le videochiamate tra i vari utenti e WhatsApp aveva deciso di aggiornare l’applicazione consentendo ad un numero massimo di 8 persone di restare collegate tra di esse. Con questa feature Stanza si arriverà addirittura a 50 persone, ma non sono tantissimi gli utenti che hanno notato questa nuova possibilità presente su WhatsApp. Il tutto, nel programma di aggiornamenti illustrato pochi giorni fa. conosciamo nel dettaglio “Stanza” per WhatsApp su iPhone, Huawei e Samsung Effettivamente non è così intuitivo avviare la funzione Stanza su WhatsApp, bisogna fare qualche click più del solito e ... Leggi su bufale

italia_power : ???????????.. Novità Musicali _ Compie 35 anni uno dei brani simbolo dell'estate: è 'L'estate sta finendo' dei Righeira… - FuriaDivina87 : RT @AkibaGamers: BANDAI NAMCO Entertainment ha annunciato l'imminente arrivo di tante novità riguardanti Digimon grazie a due eventi che si… - AkibaGamers : BANDAI NAMCO Entertainment ha annunciato l'imminente arrivo di tante novità riguardanti Digimon grazie a due eventi… - tecnoandroidit : Animal Crossing: New Horizons si aggiorna, ecco tutte le novità! - Finalmente ci siamo! Questa mattina Nintendo ha… - campiglioapt : Dal nuovo sistema di mobilità nelle valli del Parco al servizio Info Live. Oggi un testimonial d'eccezione, il nost… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità dell’estate Novità dell’estate con WhatsApp per iPhone, Huawei e Samsung: conosciamo la funzione “Stanza” Bufale.net