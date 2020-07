Non dirlo al mio capo, ultima puntata – Anticipazioni 12 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) Non dirlo al mio capo giunge alla sua ultima puntata: appuntamento per domenica, 12 luglio 2020, sempre su Rai 1. Ancora una volta verrà trasmesso un doppio episodio: l’undicesimo, dal titolo “Occhio per occhio, cuore per cuore” e il dodicesimo, intitolato “A carte scoperte“. Le Anticipazioni di Non dirlo al mio capo ci promettono di tirare le somme per quanto riguarda il rapporto fra i due protagonisti. L’avvocato intanto dovrà risolvere la situazione con il fratellastro, mentre l’assistente riuscirà a fare passi da gigante all’interno dello Studio Vinci. L’evento però è legato ad una svolta inaspettata. Dove siamo rimasti Nella quinta puntata di Non dirlo al mio capo, Enrico ha deciso di assumere il caso di Fabrizio, dopo averlo sorpreso a discutere in modo animato con il padre. In realtà ... Leggi su giornal

Quinto appuntamento su Rai1 con ''Non dirlo al mio capo''

Non dirlo al mio capo/ Anticipazioni 5 luglio: Lisa lascia Fabrizio per Enrico, ma… (Replica)

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, domenica 5 luglio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Non dirlo al mio capo, in replica. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “Fidarsi… è bene?” e “La f ...

