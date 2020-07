Non dirlo al mio capo, stasera in tv: anticipazioni episodi di domenica 5 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) Non dirlo al mio capo anticipazioni quinta puntata. stasera in onda su Rai 1 torna la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di una madre che si finge single solo per poter lavorare nello studio legale di un avvocato. Appuntamento alle ore 21.25 con un doppio episodio. Non dirlo al mio capo, stasera in tv: anticipazioni Torna l’appuntamento dunque, oggi domenica 5 luglio, in prima serata su Rai1 alle 21.25, con la serie “Non dirlo al mio capo”, divertente commedia che vede protagonista Vanessa Incontrada nel ruolo di una mamma multitasking che si finge single incallita per poter lavorare nell’avviato studio legale dell’affascinante ma cinico avvocato Enrico Vinci, interpretato da Lino Guanciale. Nel primo episodio della serata, “Fidarsi…è bene?”: Enrico assiste ad un litigio tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ettore_Rosato : Ennesima giornata di caos viabilità in #Liguria. Autostrada A10 bloccata, situazione insostenibile,camion, resident… - NetflixIT : A te che non sei stata creduta per 2 anni per 'quella volta che Zac Efron è venuto a mangiare il pecorino a casa mi… - MatteoRichetti : Che sia utile e saggio ricorrere al #Mes non dovete dirlo ai giornali, ma ai vostri alleati del #M5S e al vostro Pr… - AndIreGiu : RT @RobertaPaliotti: @beniapiccone Dobbiamo trovare un nuovo modo di dirlo. O di essere più precisi. Perché io sono una over-50 ma sono tut… - CorriereCitta : Non dirlo al mio capo, stasera in tv: anticipazioni episodi di domenica 5 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Non dirlo Quinto appuntamento su Rai1 con ''Non dirlo al mio capo'' RAI - Radiotelevisione Italiana Il Comune monta i bagni. E i migranti li usano così

Il Comune di ventimiglia ha noleggiato due bagni pubblici ad uso dei migranti, che ha installato fuori dalla stazione ferroviaria, ma gli stranieri, a quanto pare, non hanno ben recepito il messaggio ...

Guida Tv 5 luglio: Non dirlo al mio capo, Chernobyl – la serie replica

Fiction di Giulio Manfredonia del 2015, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Fidarsi… è bene?: Enrico assiste a un litigio tra Fabrizio e il padre e decide di aiutarlo. Intanto ...

Il Comune di ventimiglia ha noleggiato due bagni pubblici ad uso dei migranti, che ha installato fuori dalla stazione ferroviaria, ma gli stranieri, a quanto pare, non hanno ben recepito il messaggio ...Fiction di Giulio Manfredonia del 2015, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Fidarsi… è bene?: Enrico assiste a un litigio tra Fabrizio e il padre e decide di aiutarlo. Intanto ...