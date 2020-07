Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella quarta puntata (Di domenica 5 luglio 2020) Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti cosa è successo nella quarta puntata di Non dirlo al mio capo, andata in onda domenica 28 giugno 2020 su Rai 1 in replica? Nel primo episodio, intitolato Vestito o maschera, Enrico sfida Elisa a seguire la causa tra un cliente e un’azienda tessile. La donna riceve in regalo dal capo un taulleur grigio da indossare e inizia a farsi largo in lei la dolce sensazione del successo in campo professionale, anzi forse un po’ troppo. Nessuno la riconosce più, Lisa sembra essere un’altra persona, persino Fabrizio che ha appena iniziato a frequentare sembra occupare l’ultimo posto tra le sue priorità. Nel frattempo, l’avvocato deve anche seguire il caso del vecchio autista del padre Giusto, un caso che finirà per aprirgli una pista nella ricerca ... Leggi su tpi

NetflixIT : A te che non sei stata creduta per 2 anni per 'quella volta che Zac Efron è venuto a mangiare il pecorino a casa mi… - MatteoRichetti : Che sia utile e saggio ricorrere al #Mes non dovete dirlo ai giornali, ma ai vostri alleati del #M5S e al vostro Pr… - gennaromigliore : A #Mondragone i criminali sono i camorristi, non i braccianti. Questo #Salvini dovrebbe dirlo. Se solo conoscesse u… - carloAleph : RT @OGiannino: La PA italiana resta organizzata su schemi pre-tayloristici. Altro che flessibilizzarla, va reinventata. Non si potrebbe dir… - itschiaras : non ho visto nessuno su questo social dirlo però state tirando su la polemica della vita ?? #AustrianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Non dirlo Quinto appuntamento su Rai1 con ''Non dirlo al mio capo'' RAI - Radiotelevisione Italiana Davide Acito: «Il virus non ha fermato Yulin. E noi abbiamo continuato a salvare cani»

L’emergenza coronavirus non ha fermato il festival di Yulin, che di festival in realtà ha ben poco, trattandosi della più nota fiera mondiale dedicata alla carne di cane, che si svolge ogni anno a ini ...

Coronavirus a Vicenza, il figlio del dirigente Laserjet si arrabbia col padre: «Avrebbe meritato il ricovero coatto»

«Ha ragione Luca». Luca Chi? «Zaia, il governatore. Ha ragione quando dice che serve il Tso per chi è positivo e rifiuta il ricovero. Curarsi è un dovere nei confronti della comunità, non si può risch ...

L’emergenza coronavirus non ha fermato il festival di Yulin, che di festival in realtà ha ben poco, trattandosi della più nota fiera mondiale dedicata alla carne di cane, che si svolge ogni anno a ini ...«Ha ragione Luca». Luca Chi? «Zaia, il governatore. Ha ragione quando dice che serve il Tso per chi è positivo e rifiuta il ricovero. Curarsi è un dovere nei confronti della comunità, non si può risch ...