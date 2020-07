NBA – L’eremita Kemba Walker: “lockdown senza compagna nè figli, adesso voglio solo giocare” (Di domenica 5 luglio 2020) Un lockdown da eremita. Kemba Walker è stato lontano dalla propria famiglia, chiuso in casa ad allenarsi, completamente isolato dagli affetti e dal mondo esterno. Dopo diverse settimane complicate, il cestista dei Celtics è pronto a far bene in campo come spiegato a The Athletic: “vivo da solo, senza compagna né figli. Ho trascorso questo lungo periodo di quarantena rigorosamente relegato in casa, privo di contatti con possibili contagiati all’esterno. I miei compagni, gli arbitri e gli avversari non dovranno preoccuparsi di condividere la bolla con me. Proprio in merito alla ripresa delle operazioni, mi sento assolutamente carico e motivato. Ho avuto occasione di allenarmi molto fisicamente, ma non vedo l’ora di tornare a giocare veramente a pallacanestro con i miei compagni e l’adrenalina delle partite che contano davvero. Tutto ... Leggi su sportfair

