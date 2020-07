NBA, Barkley scettico: “Impossibile finire questa stagione: Florida peggior posto al mondo” (Di domenica 5 luglio 2020) Charles Barkley, ex giocatore dei Philadelphia 76ers, Phoenix Suns e degli Houston Rockets, è altamente scettico circa il futuro della stagione NBA. I dubbi sono legati alla situazione del coronavirus negli Stati Uniti: in questi ultimi giorni, infatti, c’è stato un aumento dei positivi soprattutto in Florida, luogo scelto per la ripartenza NBA. “Non credo che esista la possibilità di finire questa stagione – afferma l’ex giocatore durante il podcast The Steam Room – Sono addolorato perché conosco molte persone che perderebbero il lavoro risentendone anche in futuro. Per come si sta evolvendo la situazione, in questo momento la Florida è il peggior posto al mondo e stiamo portando 22 squadre NBA nell’epicentro. Ci abbiamo portato la WNBA e anche la MLS si svolgerà lì”. Nonostante le misure di ... Leggi su sportface

