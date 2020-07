Napoli-Roma, Rocchi sostituirà Di Bello come direttore di gara (Di domenica 5 luglio 2020) La Lega Serie A, con una nota ufficiale, ha comunicato il cambio d’arbitro per la gara tra Napoli e Roma, ci sarà Gianluca Rocchi al posto di Marco di Bello “Si comunica che l’Arbitro Marco Di Bello designato per la gara Napoli – Roma, valida per l’undicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019-2020, in programma domenica 5 luglio, sarà sostituito dal collega Gianluca Rocchi”. Ecco la nuova sestina che scenderà in campo al San Paolo Napoli – Roma h. 21.45 Rocchi ALASSIO – TEGONI IV: MANGANIELLO VAR: MAZZOLENI AVAR: LONGO L'articolo Napoli-Roma, Rocchi sostituirà Di Bello come direttore di gara ilNapolista. Leggi su ilnapolista

