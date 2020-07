Napoli – Roma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di domenica 5 luglio 2020) Napoli – Roma è una delle partite della 30° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio San Paolo di Napoli, domenica 5 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida è un vero e proprio scontro diretto per le due posizioni a ridosso delle quattro che andranno in Champions League. La Roma precede il Napoli di soli tre punti in classifica (48 a 45) e le due squadre occupano quinto e sesto posto. Sono entrambe reduci da una sconfitta: gli azzurri contro l’Atalanta, la Roma in casa contro l’Udinese. Napoli – Roma – Probabili formazioni Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. GattusoRoma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca Napoli – Roma ... Leggi su giornal

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi ?? - IlgiallorossoIt : Una buona notizia in casa Roma: torna, dopo l'infortunio al ginocchio subìto a gennaio contro la Juventus e la cons… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Di Bello per Napoli-Roma: questa stagione due sconfitte sho… -