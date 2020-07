Napoli-Roma, probabili formazioni Gazzetta: Lozano titolare! Gattuso ha un grosso dubbio (Di domenica 5 luglio 2020) Arkadiusz Milik o Dries Mertens al centro dell'attacco nel match di stasera contro la Roma? Rino Gattuso si porta dietro un dubbio bello grosso, secondo La Gazzetta dello Sport, a sua volta incapace di scegliere tra il polacco e il belga, forse c ... Leggi su tuttonapoli

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi ?? - Stefano83007060 : RT @SandroSca: Rigori a sfavore Lecce 11 Brescia 10 JUVE 10 Torino 9 Udinese 8 Sassuolo 8 Fiore 8 Roma 8 Parma 8 Genoa 8 Cagliari 7 Milan 7… - ASRomaPartite : Probabile formazione #NapoliRoma ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Ver… -