Napoli-Roma live dalle 21.45: Gattuso rilancia Milik e Callejon (Di domenica 5 luglio 2020) La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto bene: i partenopei... Leggi su ilmattino

