Napoli-Roma, le reazioni social al ritorno in campo di Zaniolo: “Bentornato Nicolò” (FOTO) (Di domenica 5 luglio 2020) “Bentornato Nicolò”. Con due parole gli account social della Roma celebrano il ritorno in campo di Zaniolo nel match del San Paolo contro il Napoli. Il giocatore della formazione capitolina si mette alle spalle un lungo infortunio e complice il lungo stop del campionato potrà finire la stagione alla corte di Fonseca. Sui social in molti hanno dato il bentornato al giocatore, alcuni si sono focalizzati sulla sua capigliatura bionda; mentre alcuni tifosi partenopei sono preoccupati dall’ingresso dell’ex Inter. Zaniolo non giocava dalla sconfitta contro la Juventus all’Allianz Stadium nella 19° giornata. Di seguito alcune reazioni. LE reazioni social 66′: BENTORNATO NICOLÒ! 👏#NapoliRoma 1-1 pic.twitter.com/oqWuzje8SQ — AS Roma (@OfficialASRoma) July 5, 2020 Stasera uno #Zaniolo versione ... Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma cambia l’arbitro: Rocchi sostituisce Di Bello ?? - zazoomblog : Napoli-Roma alle 21.45 Diretta Fonseca con la difesa a 3. Torna Pau Lopez. Gattuso punta su Callejon Milik Insigne… - Davide_kun85 : RT @stillers1971: Se la roma aveva in porta handanovic oggi ne prendeva 5 a napoli. -