Napoli-Roma, le probabili formazioni: convocato Zaniolo (Di domenica 5 luglio 2020) Al San Paolo, Napoli-Roma si affrontano nel match valido per la trentesima giornata di Serie A: le probabili formazioni del match Napoli-Roma si affrontano allo stadio San Paolo per la trentesima giornata di Serie A. I partenopei, vengono dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. In Classifica la squadra di Gattuso si trova al 7° posto con 45 punti. La Roma nell’ultimo turno ha perso in casa con l’Udinese. In classifica i giallorossi si trovano al 5° posto con 48 punti, lontani ormai 12 punti dal 4° posto, utile per un posto in Champions League. Il fischio d’inizio del match è atteso per le 21:45. Le probabili formazioni di Napoli-Roma 4-3-3 P Meret D Di Lorenzo D Koulibaly D Manolas D Hysaj C Fabian Ruiz C Demme C Zielinski A Callejon A Milik A Insigne All. Gattuso Indisponibili: Ospina, ... Leggi su zon

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma sarà diretta dall’arbitro Di Bello di Brindisi ?? - ducciosiena : RT @GmaHappymilan: Vediamo chi è d'accordo con me, perché devo istruire il gufo??. Per Napoli Roma io ci vedrei bene un 1 o una x: credo dob… - infoitsport : SERIE A - Roma, Fonseca: 'Affronteremo un Napoli diverso dall'andata, mi aspetto una squadra forte, con voglia di v… -