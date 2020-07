Napoli-Roma, le formazioni ufficiali (Di domenica 5 luglio 2020) La Champions è sempre più lontana, ma la voglia di vincere è sempre presente. Napoli e Roma si sfidano al San Paolo alla ricerca di piazzamento europeo che sembra scontato, anche se forse non abbastanza per rendere la stagione soddisfacente. Entrambe, infatti, speravano di centrare un piazzamento in Champions League, ormai troppo lontana per sperarci davvero, ma necessaria per tenere alta la voglia, anche se le speranze sono ormai ridotte al lumicino. Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli e Roma: Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne Roma: Pau Lopez, Ibanez, Mancini, Smalling, Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzoli, Mkhirataryan, Kluivert, Dzeko. L'articolo Napoli-Roma, le formazioni ufficiali proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

