Napoli-Roma, Insigne top, ok Fabian: le pagelle degli azzurri (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNel posticipo del trentesimo turno di Serie A il Napoli batte di misura la Roma per 2-1 ed agguanta proprio i giallorossi al quinto posto in classifica. Di seguito le pagelle degli azzurri. Meret: 6.5 – Una serata non particolarmente impegnativa, ma quando chiamato in causa risponde presente senza sbavature. Incolpevole sul gol di Mkhitaryan. Di Lorenzo: 5.5 – L’unico degli azzurri sotto la sufficienza. Meno in palla del solito, non riesce a spingere a dovere a differenza del compagno di reparto sull’altra fascia. Manolas: 6 – Partita sufficiente per lui al rientro dal primo minuto dopo una serie di panchine consecutive. Koulibaly: 6.5 – Più sicuro ed in palla rispetto al compagno di reparto. Dzeko prima e Zaniolo poi sono clienti non facili da marcare, eppure di lui non si ricordano errori. Mario Rui: ... Leggi su anteprima24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - OfficialASRoma : ?? @EdDzeko è l'unico giallorosso ad aver segnato 2 doppiette contro il Napoli, entrambe arrivate al San Paolo Altr… - sscnapoli : ?? #NapoliRoma cambia l’arbitro: Rocchi sostituisce Di Bello ?? - NapoliSoccerNET : Napoli-Roma: un Eurogol di Insigne regala la vittoria al Napoli #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM #UCL… - _SiGonfiaLaRete : #Roma, nota lieta nonostante il KO: è tornato #Zaniolo -