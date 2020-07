Napoli-Roma 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Insigne fenomenale, Callejon come Lucio Fontana [FOTO] (Di domenica 5 luglio 2020) Napoli-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli batte 2-1 la Roma e la appaia al quinto posto in classifica, a +2 sul Milan. Al ‘San Paolo’ decidono le reti di Callejon e Insigne, inframezzati dalla rete di Mkhitaryan. Il migliore in campo in assoluto è Lorenzo Insigne, autore di un gol di pregevole fattura e di una prestazione da incorniciare. Spinazzola e Mkhitaryan i più positivi tra i giallorossi. In alto la FOTOGALLERY. Napoli-Roma, le pagelle di CalcioWeb Napoli: Meret 6 – Meno sollecitato del collega, non può nulla sul destro preciso di Mkhitaryan: INCOLPEVOLE.Di Lorenzo 5.5 – Non sui soliti livelli, sbaglia parecchio e soffre altrettanto: IN DIFFICOLTA’.Manolas 6.5 – Attento nei duelli con Dzeko, fa soffrire i suoi ex compagni: VENDICATIVO (63′ Maksimovic 6.5)Koulibaly 6 – Costretto ad usare le ... Leggi su calcioweb.eu

