Napoli-Roma 2-1 | Gattuso | “Ora creiamo una mentalità vincente”

"Non c'è nessun segreto, io alleno giocatori forti. Dopo la finale di Coppa Italia, dissi che avremmo dovuto pedalare. Dobbiamo creare una mentalità vincente, saper soffrire e lavorare. Insigne? Deve saltare l'uomo, è un giocatore che può fare la differenza. Delle volte mi guarda con gli occhi storti, ma è molto intelligente. Quando si parla di calcio, ci arriva subito". Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso dopo la vittoria contro la Roma nella trentesima giornata di Serie A. "Lozano deve giocare a campo aperto, se si palleggia fa più fatica. Ultimamente ha tantissima voglia, gli sto dando qualche chance. Talvolta preferisce palla lunga, ma è difficile per come vogliamo giocare

