Napoli, Mertens: “Innamorato della città. De Laurentiis? Con lui è come stare sulle montagne russe” (Di domenica 5 luglio 2020) Dries Mertens ha concesso un’intervista a Il Mattino e ha raccontato quando ha preso la decisione di restare a Napoli: “Durante la quarantena. Più pensavo a dove poter andare e più mi convincevo che in nessun altro posto sarei stato meglio di qui. E allora ho accettato di firmare”. Riguardo i rapporti con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che non sono sempre stati idilliaci, ha aggiunto: “Da sette anni ci conosciamo, con lui è come quando vai sulle montagne russe, è un continuo salire e scendere… Ma se non mi fossi legato anche a lui, chiaro che non sarei potuto rimanere. Ma quello che conta è questo feeling che c’è adesso tra lui e Gattuso, questo loro lavorare in sinergia”. Infine, ha voluto parlare della città che lo ha adottato fino a farlo innamorare: “Ma si ... Leggi su sportface

1926_cri : #Mertens: '#Osimhen? Me ne hanno parlato benissimo i miei amici dello Charleroi dove ha giocato prima di andare in… - BigV2011WCE : RT @RaiSport: ?? @dries_mertens14: 'Sono rimasto qui perché si può vincere' L'attaccante belga: 'Più pensavo a dove poter andare e più mi c… - RaiSport : ?? @dries_mertens14: 'Sono rimasto qui perché si può vincere' L'attaccante belga: 'Più pensavo a dove poter andare… - FcInterNewsit : Mertens: 'Più pensavo a dove andare, più mi convincevo che in nessun posto sarei stato meglio di Napoli' - thisisawrongwld : RT @1926_cri: -Cosa cambieresti di Napoli? #Mertens: 'Si dice che ci si innamora dei difetti e pure se ce ne sono io non toccherei nulla. L… -