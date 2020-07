Napoli, inaugurato NeMo: il nuovo centro per malattie neuromuscolari (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si chiama NeMo ed è il nuovo centro per le malattie neuromuscolari inaugurato ieri all’Ospedale Monaldi di Napoli. Il centro, che nasce per diventare un punto di riferimento nel settore neuromuscolare, è dotato di 23 camere di degenza, 3 camere per i Day Hospital, 1 sala medica, 3 ambulatori specialistici, 1 sala per l’accoglienza, 1 palestra, 2 aree relax, 1 sala colloqui e 1 spazio riunioni. Si tratta di un’importante intervento di ristrutturazione su 1.100 metri quadri, iniziato a fine ottobre 2019 con l’obiettivo di far vivere ai pazienti in modo sereno l’esperienza del ricovero e supportare le difficoltà del periodo della degenza. Ne sono un esempio gli ampi balconi delle camere, dedicati all’ortoterapia e la scelta di porre al centro del reparto un’area bimbi dedicata ... Leggi su anteprima24

Il suo nome era già la Storia: Maria d’Avalos. Si è spenta a 94 anni l’ultima principessa della blasonata casata arrivata a Napoli con Alfonso d’Aragona. Non deve essere stato facile portare il nome d ...

Parco del Paleotto, via del Paleotto, ore 18.30, ingresso gratuito Natalia Michelozzi e Francesco Poli formano un duo acustico all’insegna delle sonorità mediterranee. Volando dall’Andalucia a Napoli ...

