Napoli, Gattuso: «Ci vuole mentalità. Tutti facciano come Insigne» (Di lunedì 6 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria ottenuta in chiave europea contro la Roma: le parole del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo conquistato al San Paolo contro la Roma. CURA Gattuso – «Nessun segreto, alleno giocatori forti. Dopo la finale di Coppa Italia dissi di non parlare ma pedalare. Dobbiamo creare una mentalità vincente, ossia saper soffrire e non pensare a se stessi». Insigne – «Ha caratteristiche importanti, deve provare a saltare l’uomo e abbinare tecnica ad atletismo. Lui vuole giocare sempre, ma deve farsene una ragione. È intelligente, arriva subito alle cose che propongo». LOZANO – «Deve giocare a campo aperto perché ha una velocità incredibile. Ultimamente è più sveglio e reattivo, ... Leggi su calcionews24

claudioruss : Il #Napoli è appena arrivato all'hotel dove resterà in ritiro fino a #NapoliRoma. I più acclamati Mertens e Gattuso… - caterinabalivo : Grande Napoli, ci voleva questa vittoria di carattere! Sono contenta e soddisfatta per i gol di Callejon e Insigne,… - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen verso il sì: gli azzurri ora trattano col #Lille - Salvato95551627 : RT @GA7_Official: ?? NAPOLI-ROMA 2-1 I ragazzi di #Gattuso battono la #Roma al San Paolo grazie al gol del Capitano Lorenzo #Insigne. In go… - Fantacalcio : Napoli, Gattuso: 'Insigne può diventare determinante, Lozano ora ha più voglia. Su Lobotka...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso Napoli, Gattuso e Mertens non mollano: ADL può mettere a segno l'operazione più importante! AreaNapoli.it Napoli, le parole di Gattuso

"Lozano deve giocare a campo aperto, ha una velocità incredibile. Lo sto vedendo più sveglio e reattivo e lo sto facendo giocare. Deve migliorare nel legare il gioco, preferisce giocare con palla ...

FOTO - L'esultanza sfrenata Gattuso-Insigne: lo scatto di Tuttonapoli

Ecco la foto che è già virale: l'esultanza dopo il gol di Insigne che ha visto protagonisti il capitano del Napoli e Rino Gattuso. I due esultano così dopo la rete che permette al Napoli di battere la ...

"Lozano deve giocare a campo aperto, ha una velocità incredibile. Lo sto vedendo più sveglio e reattivo e lo sto facendo giocare. Deve migliorare nel legare il gioco, preferisce giocare con palla ...Ecco la foto che è già virale: l'esultanza dopo il gol di Insigne che ha visto protagonisti il capitano del Napoli e Rino Gattuso. I due esultano così dopo la rete che permette al Napoli di battere la ...