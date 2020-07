Napoli, Demme squalificato: salterà il Genoa (Di domenica 5 luglio 2020) Diego Demme verrà squalificato per la partita contro il Genoa: il centrocampista del Napoli era in diffida ed è stato ammonito Diego Demme salterà per squalifica la prossima sfida contro il Genoa, valevole per la 31a giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista del Napoli era sulla lista dei diffidati ed è stato ammonito nel corso del match con la Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

