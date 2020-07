Mylan preme per il generico del dimetilfumarato (Di domenica 5 luglio 2020) Mylan in pressing sulle autorità regolatorie americane per lanciare il generico del dimetilfumarato. Biogen farà ricorso Mylan sta premendo sulle autorità regolatorie americane per cercare di accelerare l’approvazione della sua versione generica del farmaco anti sclerosi multipla dimetilfumarato. «Stiamo lavorando con l’Fda per anticipare la data in cui verrà decisa l’approvazione del nostro dimetilfumarato» ha dichiarato Heather Bresch chief… L'articolo Mylan preme per il generico del dimetilfumarato Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

