Musica per le orecchie dei collezionisti, l’Aston Martin di Beckham è in vendita: il prezzo però è esorbitante (Di domenica 5 luglio 2020) I collezionisti di tutto il mondo ne saranno davvero contenti, l’Aston Martin V8 Vantage Volante di David Beckham infatti è adesso in vendita, anche se il prezzo è davvero per pochi. ph. sito Auto TraderL’auto di proprietà dello Spice Boy è quotata ben 445 mila sterline e si può acquistare sul sito britannico Auto Trader, dove nei giorni scorsi è apparso l’annuncio di vendita. Si tratta di un modello acquistato da Beckham nel 2003 e utilizzato principalmente sulle strade di Londra, dove spesso è stato visto girare insieme alla moglie Victoria. Un’auto venerata dall’ex asso inglese, che decise addirittura di farsela spedire in Spagna durante la sua esperienza al Real Madrid. Nel 2018 è arrivata però la separazione dalla macchina, che adesso potrebbe trovare un nuovo facoltoso proprietario, ... Leggi su sportfair

teatrolafenice : ??? L'arca è ufficialmente in acqua ??? Domenica si veleggia per l'alto mare aperto della musica: «Soave sia il vent… - team_world : Avete tempo il weekend per allenare polpastrelli, orecchie e ugole: lunedì si parte con una settimana di streaming… - frankgabbani : Quest’estate ci godremo la musica, magari in maniera diversa, con molta attenzione... ma saremo lì, INSIEME, per ri… - de_mico : RT @AchilleIDOL: Ho firmato il piu importante contratto discografico degli ultimi 10 anni. Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo… - Yoongifragolino : RT @jnkyjm: + la nostra musica e la mia musica. ho anche guardato il nostro viaggio [film] e ho iniziato a chiederci se quello era seriamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica per Nasce "Musica per l'Ospedale - Pillole Musicali per l’Anima" ArezzoNotizie Este: Incontri d’Estate – Parte da Este il “tour musicale della rinascita”

Parte da Este, domenica 5 luglio, il “tour musicale della rinascita” che dà pure il via a “Incontri d’estate”. Premio “Femminilità 2020” al personale dell’Ospedale di Schiavonia, della Casa di Riposo ...

Ritorna a Rende la musica dal vivo con la rassegna “Rise-Up”

Il 28, 29 e 30 luglio torna a Rende la musica dal vivo con una tre giorni di grandi concerti nello stadio Marco Lorenzon grazie alla rassegna “Rise-Up. Musica oltre le distanze”. Gli amanti della musi ...

Parte da Este, domenica 5 luglio, il “tour musicale della rinascita” che dà pure il via a “Incontri d’estate”. Premio “Femminilità 2020” al personale dell’Ospedale di Schiavonia, della Casa di Riposo ...Il 28, 29 e 30 luglio torna a Rende la musica dal vivo con una tre giorni di grandi concerti nello stadio Marco Lorenzon grazie alla rassegna “Rise-Up. Musica oltre le distanze”. Gli amanti della musi ...