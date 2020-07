MOVIOLA Cagliari-Atalanta: Carboni spinge Malinovskyi, rigore ed espulsione (Di domenica 5 luglio 2020) Calcio di rigore Atalanta ed espulsione per il Cagliari. Al 27′ minuto cambia completamente il registro della partita. Dopo la rete annullata a Simeone per fallo di mano, gli ospiti usufruiscono di un calcio di rigore per fallo ingenuo da parte del giovane Carboni. Nel tentativo di contrastare Malinovskyi il difensore sardo spinge l’avversario e rimedia il secondo giallo che gli vale l’espulsione. Decisione corretta da parte di La Penna e rigore trasformato da Muriel. Leggi su sportface

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: MOVIOLA #CagliariAtalanta | #Carboni spinge #Malinovskyi, rigore ed espulsione - zazoomblog : MOVIOLA Cagliari Atalanta: l’episodio chiave del match - #MOVIOLA #Cagliari #Atalanta: - sportface2016 : MOVIOLA #CagliariAtalanta | #Carboni spinge #Malinovskyi, rigore ed espulsione - sportface2016 : VIDEO MOVIOLA #CagliariAtalanta | #Simeone segna ma il #Var annulla per un tocco di mano: quanti dubbi -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Cagliari Cagliari Atalanta 0-0 LIVE: fioccano le occasioni alla Sardegna Arena Calcio News 24 MOVIOLA Cagliari Atalanta: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Cagliari e Atalanta, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.

Cagliari Atalanta 0-0 LIVE: primo tempo in corso alla Sardegna Arena

Alla Sardegna Arena, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Sardegna Arena” Cagliari e Atalanta si affrontano nel match ...

L’episodio chiave della moviola del match tra Cagliari e Atalanta, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro La Penna.Alla Sardegna Arena, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Sardegna Arena” Cagliari e Atalanta si affrontano nel match ...