MOVIOLA Brescia Verona: l’episodio chiave del match (Di domenica 5 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Brescia Verona L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Brescia e Verona, valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

fcin1908it : Moviola Inter-Brescia, GdS: 'Ok il rigore su Moses. Contatto Ranocchia-Torregrossa? Manganiello...' -… - Step_Anto_Inter : Moviola GdS - Rigore per l'Inter gialli e contrasto Torregrossa-Ranocchia: Manganiello azzecca tutto La Gazzetta d… - junews24com : Inter-Brescia 6-0: goleada nerazzurra, Rondinelle travolte - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Inter-Brescia - Mateju-Moses: Manganiello assegna solo un rigore su due - INTER291103 : RT @internewsit: Moviola Inter-Brescia: Manganiello stavolta il rigore non può non darlo - -