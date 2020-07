Movida violenta, italiani ed egiziani si prendono a bottigliate: denunciati (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Stanotte gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato una rissa in piazza Duomo e due uomini feriti che tentavano di allontanarsi. I poliziotti sono immediatamente intervenuti accertando che i due, cittadini egiziani, avevano litigato con altri due giovani già allontanatisi, utilizzando anche delle bottiglie di vetro. Gli agenti hanno rintracciato presso l’ospedale di Nola i due corrissanti anche loro feriti. S.R. e S.R., nolani di 19 e 24 anni con precedenti di polizia, e i due egiziani di 21 e 22 anni, regolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per rissa aggravata e lesioni. L'articolo Movida violenta, italiani ed egiziani si prendono a bottigliate: denunciati proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ottopagine : Movida violenta, due ambulanti accoltellati sul lungomare #Napoli - fontanabuona : Santa Margherita, scatta il giro di vite contro la movida violenta: quattro locali multati - lucainge_tweet : Santa Margherita, scatta il giro di vite contro la movida violenta: quattro locali multati - tigullio_tweet : Santa Margherita, scatta il giro di vite contro la movida violenta: quattro locali multati -

Ultime Notizie dalla rete : Movida violenta

Il Secolo XIX

In quattro la scorsa notte sono stati denunciati a Nola. Fli agenti del commissariato locale, drante il servizio di controllo del territorio, avevano notato una rissa in piazza Duomo e due uomini feri ...Ambulanti accoltellati sul lungomare di Napoli. Notte di paura quella appena trascorsa a Napoli dove, sul lungomare, due ambulanti indiani sono stati accoltellati e ricoverati d’urgenza all’ospedale C ...