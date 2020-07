Motoclismo, incidente mortale per Ismael Bonilla a Jerez (Di domenica 5 luglio 2020) Ismael Bonilla perde la vita a 41 anni. Il motociclista spagnolo ha perso la vita dopo un incidente sul circuito di Jerez. Bonilla era impegnato in una sessione di “coaching” di piloti sulla sella di una Yamaha R1 secondo quanto riportato da Marca. Bonilla è stato campione nazionale nel 1994 e tra il 1996 e il 2001 ha partecipato a 9 Gp del Mondiale nella classe 250. Nel 2013 era diventato istruttore e collaudatore, oltre che giornalista in alcune occasioni. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Motoclismo incidente Motoclismo, incidente mortale per Ismael Bonilla a Jerez Sportface.it Moto, drammatico incidente a Jerez: muore il pilota 41enne Ismael Bonilla

La giovane promessa del motociclismo cade nelle prove in pista al Mugello: è ricoverata in ospedale a Firenze

Brutto incidente in pista per la giovane pilota Arianna Barale, 13 anni, di Borgo San Dalmazzo, fra le più promettenti di tutto il circuito motoristico, unica concorrente femminile nel campionato ital ...

