Morto Mauro Mellini, tra i fondatori del Partito Radicale. “Gigante del garantismo, ha lottato per i diritti fino ai suoi ultimi giorni” (Di domenica 5 luglio 2020) “Poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 5 luglio, si è spento presso l’ospedale Gemelli a Roma all’età di 93 anni mio padre Mauro Mellini, fondatore del Partito Radicale, Deputato della Repubblica Italiana nella VII, VIII, IX e X legislatura”. Così Alessandro Mellini annuncia con un post su Facebook la morte del padre avvenuta nella notte a Roma. “Mauro Mellini è stato un gigante nella battaglia garantista, autonomo anche da Pannella: sul terreno del diritto era un maestro, e tutti oggi dovrebbero rileggere i suoi scritti”, ricorda Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà. La storia personale di Mellini testimonia a pieno titolo il suo interesse a favore delle garanzie e dei diritti. Nato a Civitavecchia nel 1927, nel 1955 collabora alla fondazione del Partito Radicale con cui viene eletto Deputato ... Leggi su ilfattoquotidiano

